Quirinale, nessun incontro Mattarella con Draghi e Gentiloni sul Pnrr

ROMA (ITALPRESS) – “Al Quirinale si registra un divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa fatta da diversi quotidiani sugli incontri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi. Non è vero che il presidente abbia parlato con Mario Draghi di Pnnr, nè ventiquattr’ore prima della colazione con il presidente del Consiglio nè tantomeno in giorni realmente precedenti. Nè che vi sia stato, nello stesso arco di tempo, un analogo incontro con il commissario Ue Gentiloni. Sarebbe fortemente auspicabile che, sulle iniziative del presidente della Repubblica e sul loro significato, si facesse riferimento a quanto il Quirinale, con piena trasparenza, comunica”. E’ quanto precisa in una nota l’ufficio stampa del Qurinale.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).