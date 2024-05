Sterilizzazioni ferme e randagismo, l’allarme degli animalisti

Gela. La questione del randagismo, sia canino che felino, continua ad essere fuori controllo e allarmante .Lo scorso martedì 30 aprile, una scolaresca dell’Erasmus è rimasta per ore bloccata dentro le mura archeologiche di Capo Soprano per la presenza di un branco di randagi.Comune e Asp hanno rallentato le sterilizzazioni , ma da circa un mese sono totalmente bloccate a causa del malfunzionamento della tosatrice.



L’ultimo incontro tra associazioni,asp e amministrazione svoltosi 25agosto 2023 si era concluso con la promessa da parte del responsabile veterinario dell’ASP Luigi Farruggia, dell’incremento organico con un veterinario per due giorni sul territorio e l’aumento della forza lavoro per la parte amministrativa in modo che i medici si occupino solo dell’intervento e tutta la parte dell’anagrafe dell’animale sia di responsabilità del personale amministrativo in modo da poter garantire un numero maggiore di sterilizzazioni.Queste però sembrano essere rimaste solo parole al vento.