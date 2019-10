Stop ai mezzi a pedalata assistita nella Ztl, Scerra: “Ora tavolo confronto per arrivare a regole certe”

Gela. La stretta contro i “velocipedi a pedalata assistita” è stata sancita da una delibera della giunta. Bicilette e motorini a pedalata assistita non potranno accedere alla Ztl in centro storico. Negli ultimi tempi, sono stati tanti gli incidenti causati da chi si mette in sella a questi mezzi, senza rispettare il codice della strada. In estate, una bambina è stata travolta, rimanendo ferita. L’assessore Ivan Liardi ha chiesto e ottenuto di vietare l’accesso alla Ztl. Una mossa che arriva dopo le tante denunce del consigliere comunale di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, che in aula ha più volte portato il caso. Adesso, il consigliere ha deciso di mettere tutte le parti intorno ad un tavolo, per definire regole certe. “Ringrazio l’assessore Liardi che ha dato seguito alle mie segnalazioni – dice Scerra – mercoledì, in commissione affari generali, ci sarà un primo confronto tra consiglieri, assessore, il comandante della polizia municipale, i noleggiatori di questi mezzi e il rappresentante regionale della Fiab Simone Morgana. Il presidente della commissione Vincenzo Casciana ha accolto la mia proposta”.