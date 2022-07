Strisce blu, Tar respinge ricorso: “Ora servizio può partire”

Gela. Il Tar Palermo ha respinto il ricorso presentato dalla società Sis, che era stata esclusa dalla procedura per l’affidamento del servizio di sosta a pagamento. L’azienda umbra si era rivolta ai giudici amministrativi, “congelando” gli effetti dell’affidamento alla Ecoparking, azienda individuata invece al termine dell’intera procedura di gara. Proprio alla società della provincia di Palermo è stato affidato il servizio, che dopo l’esperienza in house di Ghelas ritorna ai privati. Il Comune si è costituito nel giudizio al Tar rappresentato dall’avvocato Giovanni De Nigris. E’ stata ribadita, attraverso la motivazione posta dai giudici, la piena legittimità delle procedure che hanno consentito l’aggiudicazione alla Ecoparking. L’azienda umbra invece chiedeva di essere riammessa nella procedura di gara, ma i magistrati amministrativi non hanno individuato i presupposti per accogliere l’azione giudiziaria. Nelle motivazioni, precisano che è stato rispettato ogni parametro di legge, compreso il giudizio di non anomalia. L’azienda ricorrente era stata esclusa perchè inizialmente aveva presentato una offerta che prevedeva un numero di dipendenti inferiore rispetto a quello previsto nel bando. La successiva modifica avrebbe comportato, come sottolineato dai tecnici del Comune, l’aumento dei costi.