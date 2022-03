Strisce blu, verifiche punteggi gara dopo nota azienda: “Nuovo servizio entro fine mese”

Gela. Il nuovo servizio di strisce blu e parcheggi, ora ritornato sotto gestione privata, dovrebbe partire entro fine mese, quando di fatto scade anche la proroga tecnica, concessa a Ghelas che ha svolto questo tipo di attività sulla sosta. In municipio, sono in corso delle verifiche perché la società “Sis”, risultata seconda in graduatoria, ha inoltrato una nota, con la quale chiede di verificare l’attribuzione di uno dei coefficienti di punteggio, che la commissione ha assegnato alla “Ecoparking” di Lascari, risultata aggiudicataria. Alla stessa impresa palermitana sono state richieste delle controdeduzioni e i funzionari comunali dovranno valutare, per confermare l’aggiudicazione (per ora solo provvisoria) oppure per mutare l’esito e affidare le attività all’altra azienda. Una decisione potrebbe essere formalizzata entro martedì prossimo “Sicuramente, il nuovo servizio verrà definito entro il 31 marzo, con l’assegnazione definitiva per avviare le attività – dice l’assessore Giuseppe Licata che ha coordinato la fase preparatoria per arrivare alla gara e riattivare un servizio che per il Comune può far cassa – concluse queste verifiche, che sono in corso, si procederà all’assegnazione definitiva. L’azienda, seconda in graduatoria, non ha presentato un ricorso ma una nota con la quale chiede di rivedere uno dei punteggi assegnati alla prima classificata”.