“Su rifiuti il sindaco ha già fallito”, Trainito: “Non riesce ad imporre la propria linea”

Gela. Sul servizio rifiuti, in attesa di una conclusione dell’iter ancora piuttosto incerta, sono tanti gli equilibri politici in gioco. La maggioranza del sindaco Lucio Greco, anche a seguito del vertice della scorsa settimana, sembra essersi compattata, nel tentativo di vagliare l’ipotesi della gara, solo per il Comune di Gela. L’ultima parola dovrebbe averla la Regione. A Palazzo di Città, però, c’è anche chi sembra aver ormai preso le distanze dalle scelte del primo cittadino, anzitutto sul versante rifiuti. “Ormai, è più che evidente che il sindaco non riesce ad avere una linea precisa – spiega il presidente della commissione consiliare ambiente Rosario Trainito – subito dopo il suo insediamento, ho voluto convocare, in commissione, l’assessore Cristian Malluzzo, che però non ci ha dato elementi utili. Il sindaco, invece, prima ha ritenuto valida la soluzione della “Impianti Srr”, nonostante io stesso avessi chiesto se questa società aveva la necessaria struttura per gestire un servizio così complesso. Ora, invece, non vuole più il servizio in house. Però, pare che la gara richiederà molto tempo, addirittura qualche anno. Intanto, cosa si farà? Penso proprio che la gara, eventualmente, potrà riguardare la prossima amministrazione comunale e non certo questa. Il sindaco, sui rifiuti, ha già fallito. Ha presentato un programma elettorale, con impegni precisi in questo settore. Ad oggi, non c’è nulla e anzi la Tekra va avanti in proroga”. Trainito continua ad essere sempre più scettico sul raggiungimento degli obiettivi amministrativi di una giunta, che pare non soddisfarlo, neanche dopo il rilancio amministrativo. “Il sindaco non riesce ad imporre la propria linea – aggiunge Trainito – anzi, se la fa imporre da altri. Il caso “Liberamente” è piuttosto emblematico. Pur di avere i numeri, il sindaco lascia che gli alleati decidano in assoluta autonomia. Ognuno, fa un po’ come vuole”. Trainito, che due anni fa è stato tra i consiglieri più prolifici, in termini di voti, supportando la coalizione dell’avvocato Greco, oggi sembra ancora più distante.