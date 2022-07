“Sui rifiuti da Trainito molte imprecisioni”, Fasulo: “Nostro sistema efficiente”

Gela. “Sicuramente, l’ha fatto in buona fede anche se non capisco perché l’amministratore di una partecipata, che non si occupa di rifiuti, abbia deciso di intervenire sul tema, peraltro con diverse imprecisioni”. L’ex sindaco Angelo Fasulo ritorna su quanto spiegato ieri dall’amministratore Ghelas, Francesco Trainito. Il manager della municipalizzata, valutando più in generale la situazione della pulizia in città e del servizio rifiuti, ha richiamato quanto accaduto in passato, anche con l’allora amministrazione Fasulo. Secondo Trainito, le pecche più consistenti sono proprio quelle legate alle precedenti amministrazioni, con un contratto che Tekra mantiene da ormai dieci anni, sempre in proroga, nonostante fosse stato definito solo per sei mesi. “In quel periodo – dice Fasulo – una legge regionale dispose il passaggio alle Srr e il sistema della raccolta differenziata. In Sicilia, siamo stati la prima Srr a costituirsi. Prima ancora che venissero approvati dalla Regione sia il piano d’ambito che quello del fabbisogno di personale, provvedemmo con una gara, che si poteva bandire solo per un periodo di sei mesi, eventualmente ampliabile ad altri sei mesi. Siamo stati gli unici a fare una gara. Siamo passati da un sistema nel quale il servizio veniva affidato con un ribasso dello 0,1 per cento, ad un’assegnazione con ribasso oltre il 13 per cento. Parliamo di programmazione, risparmio, unanimità di scelte, di decisioni che venivano assunte da sette sindaci di tre diverse province. Non c’entra nulla l’amministrazione di centrosinistra, sono solo delle considerazioni politiche che lasciano il tempo che trovano. Con il passaggio alla differenziata, siamo stati un Comune con la tariffa rifiuti più bassa d’Italia e con costi che arrivavano ad otto milioni di euro e non a tredici milioni e certamente con una città che non era più sporca di quanto lo sia oggi. Il fatto che dopo noi non ci siano più state gare, che l’unanimità nelle scelte non si sia più raggiunte, che non si siano realizzati nuovi impianti, non può essere addebitato alla mia amministrazione. Io sono pronto a qualsiasi confronto pubblico. Non voglio fare polemica con nessuno, ma le imprecisioni andrebbero evitate, anche perché viene il dubbio che l’intervento dell’amministratore Ghelas, seppur in buona fede, sia stato suggerito”. La delega all’ambiente, nella giunta Greco, è stata da poco lasciata dai renziani di Italia Viva, con le dimissioni dell’ex assessore Cristian Malluzzo. A Trainito non è di certo sfuggito che tra i renziani ci siano anche ex esponenti dell’allora giunta Fasulo.