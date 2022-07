“Confronto con alleati”, Greco pronto a vertice: “Ho apprezzato Pd su questione morale e Cis”

Gela. L’intento è di fare “una sintesi”, probabilmente a conclusione di un tavolo di maggioranza, che in questa fase diventa quasi una verifica politica. Il sindaco Lucio Greco, seppur concentrato su diverse emergenze della città, sta cercando di trovare un punto di incontro con gli alleati, che una settimana fa sono andati in fortissima difficoltà, in aula consiliare, quando si è trattato di valutare il Pef e il provvedimento sulle tariffe Tari. Si deve ripartire, mettendo in conto anche l’assessorato lasciato dai renziani di Italia Viva. “Al di là di incontri che ci sono stati, ma occasionali e non programmati – dice il sindaco – sto attendendo la disponibilità di tutti per una riunione, nel fine settimana, compatibilmente con gli impegni legati anche alle manifestazioni per lo sbarco alleato. E’ giusto sentire tutti e valutare, con un confronto sulla situazione complessiva, dal punto di vista amministrativo e politico”. Schemi predefiniti pare proprio che non ce ne siano, anche se tanti alleati sono già protesi alla strategia per le prossime regionali. Chiaramente, le scelte del sindaco, a cominciare da quelle in giunta, saranno un incastro importante. “Dipenderà dalle considerazioni che verranno fuori dalle varie componenti della maggioranza e poi dovrò fare una sintesi. Valuterò se è opportuno affidare subito l’assessorato, come spero e mi auguro – aggiunge – oppure se ci sono motivi amministrativi, politici o gestionali, che potrebbero far rimandare la decisione. E’ tutto legato all’incontro e a quello che verrà fuori dalla discussione”. Sembra ormai più che assodato l’interesse a guardare anche oltre i confini dell’attuale maggioranza. Non è un caso che dai civici, che sono alleati tra i più affidabili, sia arrivato il sì ad un allargamento. L’avvocato Greco è ancora più preciso e spiega di aver apprezzato l’apertura dei dem su alcuni temi.