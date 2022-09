Super Floridia lancia la SSD Gela, la Nissa elimina il Gela FC

Gela. Si chiude il primo turno di Coppa, con la SSD Gela di mister Fausciana che gioisce e il Gela FC di mister Evola che esce dalla competizione. Dopo aver pareggiato la gara d’andata per 2-2, i gialloneri perdono in campo neutro a Riesi contro la Nissa per 2-1. A segnare l’unico gol dei gelesi è l’esterno croato Luka Valenti. Non un ottimo inizio di campionato per i gelesi, che dopo la sconfitta di domenica contro l’Unitas Sciacca vengono eliminati in Coppa. Prossimo appuntamento sabato contro il CUS Palermo.

Per quanto riguarda la SSD Gela, il risultato di 4-0 parla chiaro. Partita dominata su tutti i fronti e prestazione maiuscola dei biancazzurri, che rimontano il risultato del match di andata finito per 2-0. A decidere è Davide Floridia, che stende i ragusani con una tripletta, e un gol di Tony Scerra a metà secondo tempo. Una prestazione che fa ben sperare i tifosi, soprattutto a livello emotivo, dopo il pareggio di sabato proprio contro i ragusani al “Biazzo”. Prossimo appuntamento domenica in casa contro il Frigintini.