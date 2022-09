“Civici? La foglia di fico è caduta”, Siragusa: “Greco e la giunta sono di centrodestra”

Gela. “Le regionali si stanno dimostrando la cartina tornasole del modello civico, che chiaramente era solo una foglia di fico per nascondere precise appartenenze politiche”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa è certo che la vera identità della giunta Greco sia ormai venuta alla luce. “L’arrivo di Schifani in città, voluto dal sindaco Lucio Greco, mi pare che sia un dato oggettivo – dice – il primo cittadino accoglierà in pompa magna il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione. Farà così anche quando in città verranno Caterina Chinnici e Giuseppe Provenzano oppure quando sarà la volta di Giuseppe Conte? Ho i miei dubbi”. Ieri, in giunta, il sindaco Greco ha comunicato agli assessori che Schifani sarà in città la prossima settimana. L’avvocato ha deciso di sostenere l’iniziativa, insieme a tutto il centrodestra. Sembra quasi una scelta di campo, in vista delle regionali, nonostante l’avvocato persegua ancora lo schema civico. “La foglia di fico è caduta – aggiunge Siragusa – questa giunta è sempre più schiacciata nel centrodestra. Tutti i partiti e i movimenti che ne fanno parte sostengono il candidato di centrodestra. Sono dati oggettivi e mi pare non siano contestabili”. I dem, che tre anni fa supportarono l’alleanza allora “arcobaleno”, con uno schema civico, hanno ormai preso le distanze da quell’esperienza politica e stanno con la candidatura alla presidenza della Regione dell’europarlamentare Caterina Chinnici.