Tagli e disservizi, ospedale in continua crisi: depositata interrogazione al ministro, dem anche all’Ars

Gela. I dem alla Camera chiedono un intervento diretto del ministro della salute Orazio Schillaci. E’ stata depositata l’interrogazione che fa la summa del costante depotenziamento dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. I democratici anzitutto chiedono “se il ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere affinché sia garantita la tutela della salute dei cittadini della zona di Gela”. Come avevamo già riferito, l’elenco dei disservizi è lungo. Il pronto soccorso risulta privo di adeguata copertura, sono solo 7 i medici, uno per turno più l’astanteria; neurologia è chiusa e non va meglio per la rete stroke; l’Utin reparto completato da anni con acquisto di apparecchiatura elettromedicale non ha mai preso il via; nefrologia non è operativa da anni se non per il solo servizio dialisi, chiuso anche il centro trasfusionale per assenza di medici con a rischio le donazioni di sangue; gastroenterologia ha un solo medico e le liste d’attesa sono sempre più lunghe, nelle gravi urgenze gastroenterologiche come le emorragie gastriche nelle ore pomeridiane e notturne si è costretti a recarsi a Caltanissetta in ambulanza distante 80 chiolometri mettendo in pericolo la vita del paziente; assenza da quasi due anni del primario di chirurgia Generale, il vecchio primario si è dimesso perché non operava, non ci sono anestesisti a sufficienza; anche il 118 è sguarnito e l’ambulanza medicalizzata interviene troppo spesso senza medico a bordo. Nel reparto di urologia mancano gli urologi il pomeriggio e la notte si devono trasferire i pazienti presso l’urologia del “Sant’Elia” anche per una semplice consulenza; continua l’assenza di emodinamica con trasferimenti dei pazienti in urgenza per infarto presso il “Sant’Elia”; infine, il reparto di psichiatria è chiuso dal 2020. Per i parlamentari del Pd, Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, De Micheli, quello locale è uno spaccato preoccupante di una più ampia falla che sta facendo sprofondare la sanità regionale. “In Sicilia la situazione sanitaria è preoccupante le strutture attive sono poche e spesso inadeguate, il personale medico è insufficiente e le problematiche non vengono risolte da anni rendendo la situazione ormai insostenibile”, aggiungono. Un’interrogazione dello stesso tipo è in programma all’Ars, con il gruppo parlamentare del Pd che è pronto a chiedere delucidazioni all’assessore Giovanna Volo e al presidente Renato Schifani. Il “Vittorio Emanuele”, infatti, è in agonia mentre Caltanissetta ed Enna si contendono il nuovo policlinico.