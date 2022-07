“Tagli pregiati”, slitta l’udienza in Cassazione: ricorsi contro le condanne d’appello

Gela. Slitta di una settimana il giudizio di Cassazione per gli imputati che furono coinvolti nell’inchiesta antimafia “Tagli pregiati”, che si sviluppò in più Regioni, avendo come punto di riferimento gli affari del gruppo di mafia dei Rinzivillo. L’indisponibilità di uno dei giudici, per ragioni di salute, ha fatto saltare il programma. Se ne riparlerà la prossima settimana, sempre davanti ai magistrati capitolini, chiamati a valutare i ricorsi delle difese. Gli investigatori, nel 2006, fecero scattare decine di arresti. Si ritenne che il gruppo di Cosa nostra dei Rinzivillo fosse riuscito ad infiltrare importanti settori economici, dall’edilizia al commercio, sfruttando appoggi e aziende di favore. La Corte d’appello di Caltanissetta, due anni fa, rivide al ribasso le decisioni di condanna, accogliendo punti esposti dai legali di difesa, che impugnarono la sentenza di primo grado. In appello, dieci anni e sei mesi di reclusione vennero decisi per Alfredo Santangelo, mentre in primo grado la condanna era stata a dodici anni e otto mesi. L’annullamento per un capo di imputazione (quello per l’associazione mafiosa), con gli atti che ritornarono ai pm della Dda di Caltanissetta, fu disposto per le posizioni di Vincenzo Alfieri e Claudio Alfieri. Per le altre contestazioni, invece, la condanna risultò ridotta a sei anni di reclusione, a fronte dei sette anni e mezzo disposti in primo grado. Santangelo e gli Alfieri sono difesi dall’avvocato Flavio Sinatra. Ridotta la condanna anche per Gaetano Mirko Valente, da otto anni di detenzione a sei anni. La prescrizione fece venire meno la condanna nei confronti di Jamil Mhamdi (in primo grado sette anni di detenzione). Il “non luogo a procedere” fu indicato per Giorgio Cannizzaro. Il catanese era ritenuto uno dei punti di riferimento per i collegamenti criminali con i gelesi. Secondo i giudici d’appello nisseni, l’azione penale per gli stessi fatti era già stata esercitata in un altro procedimento. In primo grado, gli erano stati imposti tredici anni e quattro mesi di reclusione. Venne annullata la sentenza di condanna rispetto alla posizione di Salvatore Arria (in primo grado otto anni di detenzione). Secondo il dispositivo emesso in appello, la competenza per le contestazioni che lo riguardavano spettava ai magistrati di Latina.