Tavolo istituzionale per Gela, “ci sarà anche comitato porto”: “Garantiremo sempre massimo impegno”

Gela. Anche il comitato pro-porto farà parte del tavolo per Gela, ieri annunciato dal viceministro Giancarlo Cancelleri. Il grillino l’ha confermato nel corso del confronto tenutosi al teatro “Eschilo”. “Sicuramente daremo il nostro contributo massimo, come abbiamo fin ad oggi dimostrato – dicono i componenti del comitato – soprattutto per raggiungere l’obiettivo di dare alla città un porto funzionale”. Il presidente Massimo Livoti e gli altri esponenti seguono da anni un iter infinito, che adesso sembra vedere la luce, anche se il comitato non canta vittoria, in attesa che i lavori, almeno quelli per l’escavo e il braccio di ponente, possano veramente partire. Tempi certi non sono stati forniti neanche dal viceministro, ma sembrerebbe che gli interventi possano partire entro i prossimi mesi.