“Tavolo moderati? Occasione persa”, Fasulo: “Con Greco ci sono stati contatti, decideremo a breve”

Gela. “Il tavolo dei moderati? Siamo stati sempre coerenti. Purtroppo, è stata un’occasione persa. Significa che non è ancora possibile un’autosufficienza di questa area”. L’ex sindaco Angelo Fasulo, tra i riferimenti di “Noi Moderati”, ha preso atto che le forze di quel tentativo politico, scattato già lo scorso anno, si sono frazionate, collocandosi in contesti differenti. Se i renziani di Italia Viva appoggiano l’ingegnere Grazia Cosentino, i civici di “Rinnova” invece stanno con “Alleanza per la città” a guida Salvatore Scerra. Ieri, un’altra anima di quel tavolo, il socialista Piero Lo Nigro, ha fatto intendere che le prospettive iniziali erano diverse e si sarebbe aspettato maggiore compattezza. “Noi stiamo facendo le nostre valutazioni – sottolinea Fasulo – ci sarà un incontro di gruppo e con i candidati. Tutti dobbiamo essere informati delle interlocuzioni e dei contatti che sono in corso”. “Noi Moderati”, che ha partecipato alle “consultazioni” di centrodestra, pare decisamente distante dal patto largo dell’ingegnere Grazia Cosentino. I contatti ci sono, pare frequenti, con gli esponenti di “Alleanza per la città”. In queste settimane, non sono mancati confronti pure con il sindaco Lucio Greco.