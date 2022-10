Telepass sostiene lo sci per tutta la stagione invernale 2022/2023

ROMA (ITALPRESS) – Telepass sostiene il settore sciistico, il comparto turistico del nostro Paese e tutti gli sciatori annunciando un’iniziativa che si propone di contrastare l’aumento dei costi a carico degli operatori del settore e delle famiglie: chi attiva il servizio di pagamento dello Skipass tramite l’app Telepass riceverà un cashback del 15% sulle discese effettuate in tutti i comprensori convenzionati. L’iniziativa durerà per l’intera stagione invernale, dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Inoltre, ove disponibile, così come già negli anni passati, a fine giornata l’utente vedrà applicata la miglior tariffa accordata dal comprensorio sciistico relativamente al servizio Telepass, in base agli orari effettivi di accesso agli impianti. Il costo del servizio verrà addebitato a fine mese direttamente sul conto Telepass.In questi anni, Telepass ha unito in un solo Skipass il più vasto network di impianti da sci in Italia, con oltre 3.000 km di piste coperte. Il servizio è attualmente attivo in sette regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Molise, Emilia-Romagna, Veneto) per un totale di oltre 45 comprensori, e ora lancia un’iniziativa per far fronte all’inflazione e al carovita che si farà sentire maggiormente nel periodo invernale alle porte.”Con questa iniziativa Telepass vuole dare un segnale di vicinanza alle aziende del settore, a tutti gli sciatori e alle famiglie italiane attraverso un aiuto concreto per affrontare un generale rialzo dei prezzi legato alle criticità energetiche, che ci auguriamo essere destinato a finire presto – ha commentato Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass -. L’obiettivo di Telepass è liberare il tempo delle persone e facilitarne gli spostamenti, siano essi per lavoro o per turismo, sulle autostrade, in città o sulle montagne. L’iniziativa che lanciamo oggi per la stagione sciistica 2022-2023 conferma il nostro impegno verso una mobilità sempre più comoda, facile e sostenibile”.Il servizio Skipass di Telepass è partito nella stagione invernale 2018/2019 per permettere di godersi le giornate sulla neve senza contanti nè code alla biglietteria, attivando lo Skipass via app. Il legame che unisce Telepass alla montagna e allo sci è stato confermato con la partnership per i Campionati Mondiali di Sci Alpino di Cortina 2021, e rafforzato ulteriormente con la scelta di sostenere la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Telepass è sponsor ufficiale delle Squadre Nazionali di Sci Alpino con la presenza del proprio logo sull’abbigliamento tecnico degli atleti durante tutte le gare della Coppa del Mondo, continuando a promuovere nuove modalità smart e innovative di fruire degli impianti da sci.- foto ufficio stampa Telepass -(ITALPRESS).