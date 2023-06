“Tempi lunghi revisori, cosa c’è dietro?”, Iaglietti: “Chi ha imposto dimissioni non è responsabile”

Gela. Un centrodestra bifronte, spaccato nello scontro a distanza tra intransigenti e pro-Greco, non sembra preoccupare troppo gli autonomisti che hanno scelto di stare ancora nel progetto dell’amministrazione. Il consigliere Diego Iaglietti, invece, pone non pochi dubbi su quello che sta accadendo con le verifiche dei revisori dei conti. “Il centrodestra per le prossime amministrative? Se la coalizione sarà strutturata direttamente dai vertici regionali dei partiti di quest’area politica – dice il capogruppo Mpa – ogni incomprensione sarà superata senza troppi problemi. E’ sempre stato così. In caso contrario, si deciderà sulla base dei programmi e del candidato”. Iaglietti, invece, preferisce non nascondersi dietro alla retorica politica quando tocca il tema delle vicissitudini finanziarie del municipio. “Non capisco questi tempi lunghi – sottolinea – perché i revisori ancora oggi non hanno rilasciato il parere? Cosa c’è dietro? Hanno coordinato tutto il lavoro di verifica preliminare, allora perché continuano a chiedere integrazioni? Non vorrei che fossero manovrati dal centrodestra. E’ una riflessione che pongo, anche da cittadino. Giustamente, vogliono condurre le verifiche con il massimo scrupolo, però il rilascio del parere slitta giorno dopo giorno, nonostante ci sia stato un grande lavoro condotto dal segretario generale, dal dirigente al bilancio, dall’assessore Faraci e da tutti i tecnici. Va bene apporre i rimedi previsti per superare gli errori contabili del passato ma non vorrei che ci fosse l’intenzione di procrastinare necessariamente per tutti i venti giorni previsti dalla disciplina. Si sta creando uno stallo che non mi piace. E’ quasi come se fossimo già commissariati dai revisori. Noi lavoriamo tra le difficoltà e soprattutto vorrei sfatare il falso mito del consigliere che guadagna cifre elevate per limitarsi alle diatribe e alle liti in consiglio. Non è affatto vero. Le cifre sono basse e non lo facciamo certamente per i soldi”.