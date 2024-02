Tennistavolo, la compagine gelese ipoteca la salvezza: vittoria importante contro Siracusa

Gela. Vittoria di fondamentale importanza per l’Asd Tennistavolo Gela nell’uscita contro l’insidiosa Città di Siracusa, terza in classifica nel campionato nazionale di Serie C1. Il risultato finale, 5-3. Si tratta della quarta vittoria stagionale, importante per i locali che così facendo ipotecano la salvezza e si portano al sesto posto in classifica, dimostrando di poter dare filo da torcere a qualunque avversaria. Decisivi per la vittoria della squadra gelese i punti del nigeriano Adewole e di Daniele Cusumano.