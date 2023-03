Termovalorizzatori, “pro e contro”: in città dibattito organizzato da “Bella Storia”

Gela. La questione sembra finita in secondo piano, almeno per ora. Sul futuro della gestione del sistema rifiuti a livello locale si staglia da tempo l’ipotesi che sul territorio venga realizzato un impianto per i rifiuti della Sicilia occidentale. Annunciato dall’ex presidente siciliano Nello Musumeci, il progetto è stato confermato dal successore, Renato Schifani. In città, si è da tempo costituito un fronte contrario mentre l’amministrazione comunale, ad oggi, non si è mai schierata nettamente. I giovani di “Bella Storia Sicilia 2030”, attraverso il segretario regionale Giuseppe Perna e con i riferimenti dell’associazione, hanno scelto la città per organizzare un dibattito pubblico proprio sul tema termovalorizzatori.