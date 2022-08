The Look of the Year Italy 2022, 10 candidate volano alle finali nazionali

Gela. Si è conclusa ieri sera il fashion event “The Look of the Year Italy 2022” organizzato dalla Face Models MDM, agenzia di moda e spettacolo esclusivista del concorso di Mario d’Ovidio direttore nazionale dello stesso.

Le aspiranti modelle in gara che hanno sfilato lungo il belvedere di viale Mediterraneo sotto l’occhio attento dei numerosi spettatori sono state scelte nei mesi precedenti attraverso i casting tenuti in tutta Italia e le selezioni in più regioni. Ieri sera oltre ad una selezione regionale che riguardava 10 candidate, altre 15 candidate si sono contese il posto alle pre-finali nazionali. Chi supererà quest’ultimo step rappresenterà l’Italia nella finale internazionale si terrà il 23 ottobre al casinò di Sanremo e si confronterà con le bellissime di altri 50 stati del Mondo.