Timpazzo, commissione con Greco: “Srr si allinei dicendo no all’aumento dei rifiuti”

“Gela non merita di diventare la pattumiera della Sicilia – dicono i consiglieri – il sindaco ha la nostra piena collaborazione per trovare la giusta soluzione al problema. Già oggi la discarica è piena e mette a rischio il conferimento dei rifiuti della nostra città. Cosa accadrebbe in poco tempo se tutti scaricassero a Timpazzo?” La commissione si rivolge alla Srr e chiede di allinearsi alla posizione del sindaco Lucio Greco. “Si adeguino al più presto, per rispetto dei cittadini di tutto il comprensorio”. Una posizione sicuramente importante quella della commissione, anche da un punto di vista politico. Su Timpazzo infatti sembra che le appartenenze politiche vengano messe da parte.