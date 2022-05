Timpazzo, l’amministrazione comunale contro decreto Regione: proporrà ricorso al Tar

Gela. Il limite massimo giornaliero di rifiuti conferibili nella discarica Timpazzo è stato depennato a fine marzo, con un decreto del dipartimento regionale acqua e rifiuti. Per fare fronte all’emergenza continua che si registra in diverse zone dell’isola, a Palermo hanno ritenuto di dover superare il tetto, per non avere troppe riserve, qualora ci fosse l’urgenza di conferire. I vertici della “Impianti Srr”, comunque, stanno tenendo sotto stretta osservazione la capacità della vasca E, oltre che dell’intera impiantistica del sito, per non incorrere in eventuali stop dell’attività. L’amministrazione comunale vuole comunque tentare la strada della giustizia amministrativa, per bloccare gli effetti del decreto e ripristinare ciò che era riportato nell’Aia per Timpazzo, con un limite massimo giornaliero di 450 tonnellate. In municipio, è stato notificato il ricorso amministrativo, che sempre contro il decreto, ha proposto la società “Impianti Srr”, che gestisce la piattaforma di Timpazzo. Si chiede la sospensiva, congelando da subito gli effetti del provvedimento. La giunta ha dato mandato al sindaco Lucio Greco di agire in sede amministrativa. Il primo cittadino e l’assessore al ramo Cristian Malluzzo, inoltre, attendono che la Srr4 possa prendere una posizione ufficiale. Tutte le assemblee convocate nelle scorse settimane sono andate a vuoto. Per l’amministrazione comunale, a Timpazzo c’è il serio rischio di esaurire la capacità della vasca, ben prima del previsto. Da circa un anno, ormai, arrivano quantitativi maggiori di rifiuti e quella che doveva essere un’emergenza passeggera, si è invece trasformata in consuetudine.