Torre Manfria, avanti per l’acquisto da parte del Comune: ok somme, atti verso consiglio

Gela. La data ultima per esercitare il diritto di prelazione è fissata per il 2 luglio. L’amministrazione comunale vuole cercare di arrivare con un certo anticipo e attenderà la pronuncia del consiglio comunale. Tocca all’assise civica l’ultima parola per procedere verso l’acquisizione della Torre di Manfria. Sui fondi richiesti ad Eni c’è l’assenso della multinazionale. Si tratta di stanziamenti delle compensazioni. A fine maggio, il sindaco Lucio Greco aveva scritto sia all’azienda sia alla Regione. Nonostante le dimissioni dell’avvocato, gli assessori stanno portando avanti la procedura e si preparano a predisporre gli atti da trasmettere al consiglio comunale, che dovrà decidere se sostenere l’acquisizione oppure se stopparla. Nella richiesta che era stata formalizzata da Greco, 250 mila euro saranno destinati all’acquisto della Torre e a coprire i costi di rogito, altri 100 mila invece per affidare la progettazione del restauro. Il sito è considerato memoria storica della città e si punta ad un rilancio complessivo, sostenuto dalla mano pubblica e dai fondi che spettano al territorio. In municipio, si predisporranno gli ultimi passaggi, tra giunta e civico consesso, affinché si possa arrivare alle battute finali entro il termine per esercitare il diritto di prelazione.