Torre Manfria, no opposizione all’acquisto: pro-Greco escono, rotto idillio con “responsabili”

Gela. Tra ieri e oggi la tensione politica a Palazzo di Città non si è affatto smorzata. In aula, l’opposizione di centrodestra e quella progressista hanno dimostrato di non essere per nulla convinte dell’opportunità di approvare l’atto che darebbe il via libera all’operazione di acquisizione della Torre di Manfria. Il parere dei revisori non ha dato troppe certezze e l’attuale situazione finanziaria del municipio non favorisce. I consiglieri comunali di FdI Ignazio Raniolo, Salvatore Scerra e Pierpaolo Grisanti e le progressiste Virginia Farruggia e Alessandra Ascia, hanno posto una serie di obiezioni procedimentali ma anche sui contenuti dell’atto. La copertura per l’acquisizione e per il progetto di restauro (con un totale di 350 mila euro) arriverà dalle compensazioni di Eni. La multinazionale ha autorizzato. Il diritto di prelazione va esercitato entro il 2 luglio, altrimenti andrà in porto il passaggio ad un altro privato. Scerra ha sottolineato, in maniera veemente, che gli atti “saranno trasmessi alla Corte dei Conti e alla procura”. “Non farò fare affari ad altri – ha detto – visto che mi si accusa di fare affari”. Le valutazioni si muovono intorno al parere dei revisori, non obbligatorio ma richiesto “visto il momento che affronta l’ente”, ha detto il segretario generale Carolina Ferro. Per le opposizioni, non ci sono i tempi per l’inserimento della procedura negli atti propedeutici al bilancio. L’attuale situazione finanziaria del municipio, privo di atti di bilancio, è un deficit che potrebbe bloccare l’acquisizione. La gestione del bene, nell’eventualità di un acquisto, secondo gli organi di controllo potrebbe non rientrare nei parametri di spesa al momento ammissibili. Anche il civico Rosario Faraci ha parlato dell’assenza di una programmazione idonea sulla Torre di Manfria. Un ritardo che potrebbe diventare fatale. “E’ un limite nostro – ha detto – in questo ente si corre dietro alle emergenze. Non ha capacità progettuale. Ma la politica deve avere una visione”. Faraci ha annunciato il voto contrario, certo che un privato potrà veramente valorizzare la Torre. Ascia ha ribadito che la procedura andava ricompresa nel piano triennale delle opere pubbliche. “E’ un atto non votabile – ha detto – più di un anno e mezzo fa presentammo una mozione per chiedere di esercitare la prelazione. L’amministrazione non ha determinato le condizioni per l’acquisto”. L’indipendente Luigi Di Dio ha invece spiegato che “non c’è il coraggio di scegliere”. Il consigliere pro-Greco ha fatto capire che la linea dell’opposizione è più che altro guidata dalla volontà di mandare un messaggio politico al sindaco e alla sua amministrazione. “Prima votano a favore per l’acquisizione – ha detto e ora invece si sostituiscono alla burocrazia per dire che non si può votare l’atto”. Il consigliere Dc Vincenzo Cascino si è soffermato sull’importanza del sito e si è schierato per un voto favorevole all’atto. “E’ un patrimonio che non possiamo dare a terzi, ai privati”, è intervenuto. Per il leghista Emanuele Alabiso, i ritardi nella trasmissione degli atti rilasciati dagli organi di controllo, non danno certezze. “Ero per l’acquisto ma con queste condizioni voterò contro”, ha detto. Il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli ha toccato subito il punto. “Quella dell’opposizione è una scelta politica – ha detto – hanno parlato di illegittimità e di atti che non si possono votare e tutto questo è stato escluso. L’avvento di un privato non dà certezza di un rilancio della Torre. Non sappiamo cosa accadrà. Non mi pare che sia stata annunciata una volontà da mecenate del privato che acquisterà. E’ un’azione politica che vede parte di questo consiglio comunale preferire un privato all’ente pubblico, che potrebbe ricercare finanziamenti per ristrutturare e ha ottenuto fondi delle compensazioni. Si assumano la responsabilità politica di aver deciso di non dare seguito a quello che loro stessi avevano richiesto”. Greco, come Morselli, non ha potuto fare a meno di riferirsi alle “contraddizioni” dell’opposizione.