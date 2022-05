Tragedia a Cuneo, stroncato da un malore in casa: morto il gelese Alessandro Di Stefano

Cuneo. E’ morto a soli 44 anni, stroncato da un malore che l’ha strappato alla moglie e ai figli. Il gelese Alessandro Di Stefano è deceduto, ieri, nella sua abitazione a Cuneo, dove risiedeva ormai da tempo, anche per ragioni di lavoro. Era tecnico specializzato in un’azienda del posto che si occupa di carburanti innovativi e sostenibili. Si sarebbe trattato di un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Di Stefano era noto anche per la sua passione teatrale. Da alcuni anni faceva parte dell’Accademia “Giovanni Toselli”.