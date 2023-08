Trainito: “Candidato? FI farà proprio nome, da FdI passi prematuri ma centrodestra sia unito”

Gela. I forzisti, dopo l’addio al progetto Greco dello scorso anno, di fatto non si sono più voltati indietro, diventando parte integrante di un centrodestra di opposizione, piuttosto intransigente. Hanno detto sì all’alleanza allargata, per arrivare alle amministrative 2024. Gli azzurri sono convinti di poter valere in un contesto di coalizione e di poter dire la loro. “Un candidato a sindaco? Penso che Forza Italia abbia tutti i requisiti per esprimere un proprio nome e lo faremo sicuramente – dice il capogruppo consiliare FI Rosario Trainito – Fratelli d’Italia ha fatto un passo in avanti ancora prematuro. Il nostro partito ha espresso il parlamentare regionale più suffragato in assoluto e non ci sentiamo dietro a Fratelli d’Italia oppure ad altri partiti. Ovviamente, il candidato comune dovrà trovare l’assenso di tutti gli alleati. Se ci sarà una scelta condivisa, faremo un passo indietro rispetto al nostro nome. Il centrodestra deve andare avanti unito e credo che riuscirà a vincere già al primo turno”. Nessuna precondizione dai forzisti rispetto ad un candidato sindaco che abbia il vessillo berlusconiano ma al contempo gli esponenti locali del partito non intendono fare da semplici comparse politiche. Sui confini della coalizione, Trainito per ora non si sbilancia anche se il quadro complessivo è piuttosto nitido. “L’Mpa? Al momento, è parte integrante della giunta Greco – precisa – tutto si deciderà più avanti, anche sulla base di ciò che verrà definito a livello regionale. Non ho la sfera di cristallo per anticipare le mosse degli autonomisti. Forza Italia non è il partito del no. So solo che al momento la giunta Greco è composta prevalentemente da assessori espressione dell’Mpa”.