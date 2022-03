Trainito in Forza Italia, scelta siglata con Miccichè: “Ritorno nella mia casa politica”

Gela. Sul suo rapporto politico con il parlamentare regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, nessuno ha mai avuto dubbi. Il consigliere comunale Rosario Trainito, ora, è ufficialmente un esponente di Forza Italia. “Ritorno a casa”, così dice dopo aver incontrato, oggi, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. E’ stato infatti il coordinatore regionale del partito a siglare l’ingresso di Trainito. Domani sera, in consiglio comunale, lo stesso Trainito dichiarerà la sua adesione al gruppo azzurro, insieme all’altro consigliere Carlo Romano. In sostanza, Forza Italia che stava facendo i conti con l’addio dell’ex capogruppo Luigi Di Dio, nell’arco di una manciata di settimane si ritrova nuovamente con due consiglieri. L’approdo di Trainito, con il benestare di Miccichè, sicuramente non passa inosservato. “L’incontro con il presidente dell’Ars Miccichè – dice ancora il neo azzurro – certifica che il partito c’è, in città, in provincia e nel resto della Regione. Andiamo avanti e lavoriamo. Ritorno in quella che ho sempre considerato la mia casa politica. E’ il partito nel quale sono cresciuto”. A Palermo, oltre a Tranito, c’erano il parlamentare regionale Michele Mancuso, l’assessore Nadia Gnoffo, l’altro consigliere comunale Carlo Romano e dirigenti locali del partito, come il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe e il dottor Antonino Biundo, ex consigliere comunale (con un passato nel Pd) che da tempo ha scelto di sostenere i forzisti. Trainito è tra i consiglieri comunali più critici rispetto all’operato del sindaco Lucio Greco e dell’amministrazione comunale. Per certi versi, dai pro-Greco ha preso nettamente le distanze, optando per il gruppo misto. L’ingresso in Forza Italia lo proietta in una collocazione diversa.