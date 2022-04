“Trainito? Soggetto politico che non conosco”, rottura Morselli-FI: “Partito in confusione”

Gela. Probabilmente, il sindaco Lucio Greco sarà chiamato a tentare di ricucire uno strappo politico che si sta facendo sempre più profondo, anche in giunta. Poco prima delle festività pasquali, c’era stato il vertice di maggioranza che avrebbe dovuto rinsaldare i ranghi dei pro-Greco. Anche questa volta, però, pare non sia bastato. Tra Forza Italia e alcuni degli esponenti più vicini al primo cittadino le distanze sono siderali. I forzisti, con il capogruppo Rosario Trainito, sono tornati a rivendicare un ruolo importante nella maggioranza e vorrebbero che il sindaco fosse meno coinvolto nel rapporto politico con gli esponenti di “Un’Altra Gela”. I forzisti non gradiscono per nulla l’azione amministrativa di uno degli assessori di riferimento dell’avvocato, Romina Morselli. L’esponente civica, da qualche mese ha avuto l’incarico di portare avanti il settore lavori pubblici. “Le critiche del consigliere Trainito? Non intendo farmi trascinare in una polemica con un soggetto politico che non conosco. Non so quale sia la sua linea e se, eventualmente, sia la stessa del suo assessore in giunta. Io vado avanti con la mia azione amministrativa – dice – e sono impegnata costantemente per finalizzare i progetti. Non mi interessano soggetti politici, che non conosco, e che sono capaci di contestare la giunta della quale fa parte un proprio rappresentante di partito. Non c’è neanche il minimo rispetto istituzionale”. Morselli non aggiunge altro e probabilmente attende una presa di posizione, ancora più netta, non solo da parte del sindaco ma anche del resto della maggioranza. Il capogruppo di “Un’Altra Gela”, Giuseppe Morselli, mette in discussione le posizioni politiche di Forza Italia.