Fuoco a Caposoprano, fiamme alla Lancia Musa di un avvocato

Gela. Prosegue la scia di roghi notturni. Intorno a mezzanotte, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in via Islanda, a Caposoprano. Il fuoco ha colpito la Lancia Musa di un avvocato. Un’azione che pare essere dolosa, con indagini che sono state avviate. Il legale, l’avvocato Anna Comandatore, è una professionista molto nota in città, anche per la sua attività politica. È stata consigliere comunale nel gruppo di DiventeràBellissima e per il movimento del presidente Nello Musumeci è stata candidata alle regionali di cinque anni fa.