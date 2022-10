Trasporto disabili, trasmessi i pareri sugli emendamenti dei civici: domani in aula

Gela. Domani sera, l’assise civica torna a riunirsi per cercare di arrivare ad un punto condiviso sul nuovo regolamento per il trasporto disabili. Un atto che ha praticamente spaccato la maggioranza facendo riemergere i tanti “fantasmi” politici che da tempo non danno tregua ai pro-Greco. L’assessore Nadia Gnoffo e Forza Italia non hanno intenzione di rivedere le loro posizioni. Per i forzisti, il regolamento va discusso senza ulteriori rivisitazioni. Il resto della maggioranza, soprattutto l’ala civica, è invece decisamente critica e ha proposto emendamenti, nel tentativo di imprimere una direzione diversa all’atto. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha ricevuto i pareri rilasciati dal dirigente del settore. Riguardano proprio gli emendamenti dei civici. Su tre di questi c’è l’ok. Per un quarto emendamento, invece, il parere è negativo. Si tratterebbe di quello che interviene sulla possibilità di una gara unica per i servizi di trasporto destinati ai diversamente abili. Domani sera la maggioranza dovrà affrontare una tappa che potrebbe essere politicamente traumatica.