Sfiducia a Greco, opposizione mira ad un documento condiviso: iniziati i contatti

Gela. Un documento condiviso, con le ragioni della sfiducia al sindaco Lucio Greco, da depositare a stretto giro sul tavolo del presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Stanno lavorando a questo i consiglieri di opposizione, che domani, probabilmente prima della seduta dell’assise civica, si incontreranno per iniziare a definire le linee principali della sfiducia. Il parere negativo che i revisori dei conti hanno rilasciato al bilancio di previsione è stata la molla politica che ha fatto scattare l’iniziativa del drappello che non sostiene la maggioranza dell’avvocato. Per l’opposizione, sulla base dei contenuti del parere, il bilancio va ritirato. Se venisse bocciato in aula consiliare, l’assise civica verrebbe sciolta, con la permanenza del solo sindaco e degli assessori. La sfiducia, invece, potrebbe essere una summa di tutto ciò che fino ad oggi l’amministrazione comunale non è riuscita a raggiungere, compresi gli obiettivi principali presentati tre anni fa. Non ci sarebbero più le condizioni politiche e amministrative per andare avanti. L’opposizione vorrebbe arrivare ad una mozione condivisa, che riesca a mettere insieme parti politiche, che seppur distanti dall’amministrazione Greco, fanno comunque riferimento ad aree assai distanti le une dalle altre.