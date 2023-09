Tris di colpi per la Vigor Gela: arrivano Ruscica, Brasile e Vedda

Gela. La Vigor Gela è pronta per l’esordio in campionato previsto per domenica sul campo del Riesi. La squadra ha svolto ieri un allenamento congiunto contro il Terranova di mister Paolo Comandatore, dimostrando di avere i 90 minuti nelle gambe e di poter dare filo da torcere alle avversarie nel campionato di Prima Categoria. L’organico a disposizione di mister Nassi si è rinforzato in maniera evidente rispetto alla scorsa stagione. La società ha inizialmente riconfermato alcuni nomi, come ad esempio i fratelli Pisano, il difensore Cristian De Stradis e l’esterno di difesa Gabriele Iapichello. In seguito, sono arrivati nuovi innesti. I più importanti sono in particolare due. Uno è il centrocampista Enrico Ruscica, ex Frigintini e Gela FC. I presupposti per fare bene grazie alle sue doti tecniche e alla sua esperienza tra Eccellenza e Promozione ci sono eccome. Il secondo colpo è Fabio Brasile, talento gelese classe 1999 che vanta anche un’esperienza nelle giovanili del Palermo. L’anno scorso ha giocato in Promozione con l’ex SSD Gela, saltando tuttavia numerose partite per infortunio. Suo il gol contro il Vittoria nei tempi supplementari che ha fatto esplodere il “Vincenzo Presti” in semifinale playoff.