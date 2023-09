Rifiuti e anche escrementi davanti all’opera di Iudice, serve più civiltà

Gela. In una settimana, grazie all’iniziativa “Eventi urbani”, è stato possibile “riconvertire” all’arte una delle vie storiche del centro. L’artista Giovanni Iudice ha realizzato due opere in via Morello, ‘L’asino diffidente” e il ritratto di “Nino”. Iniziative che si sono affiancate ad altri interventi artistici, sempre in centro storico. Tramite l’arte è stato possibile riaccendere le luci su un centro storico spesso ai margini. Adesso, però, anche i cittadini devono contribuire. Da qualche giorno, davanti ad una delle opere in via Morello vengono abbandonati rifiuti e sacchetti con escrementi di animali.