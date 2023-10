Pokerissimo della Vigor Gela ai danni del Don Bosco Mussomeli

Gela. Non delude le aspettative la Vigor Gela di mister Maurizio Nassi, vittoriosa nella sfida contro il Don Bosco Mussomeli con il risultato di 5-1. A siglare la manita biancazzurra Enrico Ruscica, Daniele Argirdeni, Davide Valenza, Sebastiano Cosentino e Fabio Brasile. La Vigor Gela risiede ora al secondo posto in classifica, ancora imbattuta e a pari punti con la Don Bosco 2000. A guidare il girone invece il Niscemi, trascinato tra i vari dal bomber ex Gela Davide Ascia, a quota 4 gol in campionato.