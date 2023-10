Coppa Sicilia, vittoria di corto muso per la Vigor Gela contro il Niscemi

Le ambizioni quest’anno sono altissime per il club biancazzurro, che risiede attualmente al secondo posto in classifica nel proprio girone proprio dietro il Niscemi del tecnico gelese Fabio Comandatore. Proprio l’attuale capolista è composta da tanti atleti di Gela, tra cui molti ex SSD Gela. Spiccano fra tutti Giuseppe Fiore, Salvatore Deoma e soprattutto Davide Ascia, l’anno scorso in forza alla squadra di mister Mirko Fausciana.