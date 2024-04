“Troppi disservizi in città”, Greco: “Rifiuti e strade senza spazzamento”

Gela. “Ricevo continue segnalazioni, da parte di cittadini, sia attraverso l’Urp che per le vie brevi, in merito a disservizi inerenti l’igiene ambientale e il decoro della città. Con l’approssimarsi della stagione estiva e dei mesi caldi ho sollecitato la struttura tecnica comunale a compiere tutti gli atti necessari a verificare la corretta applicazione del contratto di servizio con la Impianti Srr”. Il sindaco Lucio Greco lo spiega, dopo avere raccolto, soprattutto negli ultimi giorni, segnalazioni da parte di cittadini che lamentano scarsa attenzione nell’erogazione del servizio. “Mi riferisco – dice Greco – al mancato spazzamento delle strade, al soffiamento e lavaggio delle vie cittadine. Ma anche al frequente abbandono di sacchetti da parte di pochi ma instancabili incivili. Mi segnalano, ad esempio, la presenza di cumuli in via Omero e nei quartieri periferici. Domani è previsto un intervento al cimitero Farello per cercare di ripulire quanto meno i cassonetti ricolmi. Inoltre intendo segnalare la presenza di distese di rifiuti in alcuni punti dell’estrema periferia, come anche all’ingresso di Borgo Manfria o in alcune piazzette di sosta sulle strade statali e provinciali, ricadenti sul territorio di Gela. Disporrò che siano verificate le competenze e che si proceda alla bonifica. Non possiamo presentare, con l’estate alle porte, la città in queste condizioni. Con l’erbaccia di nuovo alta in molti quartieri”.