“Trust per non pagare imposte milionarie”, inchiesta a Milano: assolto imprenditore gelese

Milano. L’inchiesta, piuttosto complessa e articolata, arrivò ad individuare un’azienda gelese, attiva nel settore metalmeccanico e in quello edile, con interessi in Lombardia, nell’area di Milano. L’imprenditore, proprietario della società, è finito a processo, con l’accusa di aver evaso imposte per milioni di euro, attraverso un vincolo di trust su diversi beni immobili, a lui riferibili. Secondo i pm della procura di Milano, si sarebbe trattato di una scelta, finalizzata solo ad eludere i pagamenti. I giudici del tribunale del capoluogo lombardo, però, l’hanno assolto. La decisione è stata formalizzata questa mattina. “Il fatto non sussiste”, così è stato riportato nel dispositivo, in attesa delle motivazioni. Gli accertamenti partirono a seguito di segnalazioni dell’Agenzia delle entrate, che individuò potenziali operazioni irregolari. I difensori dell’imprenditore, gli avvocati Joseph Donegani ed Emanuele Maganuco, nel corso del dibattimento, attraverso i dati delle consulenze e la vasta documentazione contabile, sono però riusciti a dimostrare che quel vincolo di trust sugli immobili non fu una scelta fraudolenta, ma una soluzione, ammessa dalla normativa. Non c’era l’intenzione di non adempiere ai pagamenti fiscali. Il trust fu scelto, così è stato spiegato dai difensori, nel tentativo di rilanciare gli affari dell’azienda. Una ripresa che però non riuscì.