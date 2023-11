Tumore al seno, Ados organizza “Camminata per la vita”: Giudice, “esserci è un dovere morale”

Gela. Domenica 19 novembre si tiene in città la “Camminata per la Vita”, organizzata dall’associazione Ados Italia-Donne operate al seno. “Un sentito ringraziamento all’associazione e agli operatori della Breast Unit per il grande lavoro di sensibilizzazione alla prevenzione oltre che per l’alta professionalità che dimostrano sul campo. Aderire alla camminata è un dovere morale oltre che civico”, dice il consigliere comunale Paola Giudice.