Il Gela in piazza e allena i piccoli tifosi: adesione all’iniziativa per Macchitella lab

Gela. Il gela calcio scende in piazza per la foto sociale della squadra. Uno scatto unico in cui la squadra abbraccia virtualmente la città di Gela. Tutti i piccoli appassionati di calcio ieri pomeriggio in piazza San Giacomo hanno avuto l’opportunità di giocare insieme ai giocatori della squadra biancazzurra per trasmettere e alimentare la passione per il pallone.

“La squadra del Gela ha deciso di scendere letteralmente in piazza per abbracciare i tifosi, un modo per condividere la passione biancazzurra.Siamo orgogliosi di presentarci alla città in questo modo-ha dichiarato il dirigente del Gela Francesco Salsetta – siamo soddisfatti della risposta che la città sta dimostrando al risveglio calcistico della squadra, l’evento di oggi è un modo per ringraizare tutti coloro che ogni domenica vngono allo stadio e tifano per noi”.

“L’idea è proprio quella di coinvolgere i tifosi in uno scatto bianco azzurro per unire e alimentare l’entusiasmo che si respira attorno alla squadra- ha aggiunto il capitano Raffaele Gambuzza- Sono momenti belli che permettono di fare gruppo, in questo modo i tifosi, anche i più piccoli, si sentono realmente parte di un qualcosa e non semplici spettatori”.