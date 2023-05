Ucraina, Borrell “Putin la smetta, non sia una nuova Bielorussia”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Messaggio a Putin? L’unico messaggio che sento di dirgli interrompa questa guerra, smetta di bombardare ed invadere l’Ucraina. Io so che non lo farà. Ai leader dico di dire a Putin di interrompere la guerra. La guerra non può finire solo perchè gli ucraini non si possono piùdifendere. L’Ucraina non può trasformarsi in una nuova Bielorussia”. Lo ha detto l’Alto rappresentato per l’Unione europea per gli affari esteri, Josep Borrell, intervenendo al convegno ‘The State of the Union’ in svolgimento quest’oggi a Palazzo Vecchio a Firenze. “Piani di pace? L’unica cosa che potrebbe essere definita piano di pace è la proposta di Zelensky – ha aggiunto Borrell -. Non è un piano di pace proposto dalla Cina che è una serie di sogni, irrealizzabili. I piani di pace sono eccellenti ma ci vuole qualcuno che vuole parlare di pace. Ma come si fa a parlare di pace se c’è qualcuno che continua a dire che ha obiettivi militari?”. Nel conflitto Russia-Ucraina “la Cina ha un ruolo, sono stato fortemente criticato perchè ho detto che la Cina sta un pò dalla parte della Russia” ma “la Cina non ha fornito armi alla Russia-ha proseguito Borrell-. Il fatto che il presidente Xi ha parlato col presidente Zelensky, non parlando di guerra, è un fatto positivo. In Cina andrò…”(ITALPRESS).Photo Credits: www.agenziafotogramma.it