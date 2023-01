Un fine d’anno con tanti giovani artisti, lo spettacolo di “Musica in movimento” per il Cisom

Gela. Una serata molto animata, ricca di musica ed emozioni. Il Gran Concerto di fine anno organizzato dall’associazione “Musica in Movimento” si è svolto venerdi 30 dicembre al teatro “Eschilo”. Un grande evento di beneficenza per sostenere le attività della CISOM-Corpo Italiano di soccorso dell’Ordine di Malta-Sezione di Gela. Un’associazione formata da un gruppo di volontari che si impegnano attivamente per il proprio territorio, portando il conforto della carità cristiana secondo i valori del millenario Ordine di Malta di cui il Cisom esprime da oltre 50 anni l’operato negli ambiti di protezione civile , sociale e sanitario assistenziale. I maestri Monia Placenti, Nuccia Scerra, Marco Di Menza e Luca Blanco hanno aperto la serata sulle note di “Adeste Fideles” e presentando i propri alunni protagonisti della manifestazione: pianisti, violinisti e cantanti. Hanno donato con gioia ed entusiasmo il loro tempo per la realizzazione dell’evento e hanno regalato al pubblico delle performance coinvolgenti. Un’esplosione di allegria l’accattivante coro gospel “Joyful” diretto dalla maestra Monia Placenti accompagnato dalla band formata da Rosaria Scarlata, Enzo Milano ed Enzo Barbuscia.