Trasferito dal “Vittorio Emanuele” a Sciacca, 59enne morì: per periti ci furono errori medici

Gela. Morì due anni fa dopo il trasferimento dall’ospedale “Vittorio Emanuele” al nosocomio di Sciacca. Il cinquantanovenne Giuseppe Tidona arrivò nella struttura agrigentina già in gravissime condizioni. I familiari da subito sporsero denuncia e la procura saccense aprì un’indagine. E’ stata da poco depositata la perizia affidata ad un pool di esperti, nominati su richiesta dei pm che hanno avviato le verifiche. In base a quello che viene riportato nella relazione, ci sarebbero state gravi carenze nella valutazione condotta già al “Vittorio Emanuele”. Il cinquantanovenne, in passato, aveva avuto problemi cardiaci e lo riferì ai medici del nosocomio di Caposoprano, appena arrivò. Per i periti, non avrebbero agito con celerità. Si sarebbero limitati a trattare il caso, almeno inizialmente, come un possibile eccesso di ansia da parte del paziente che però iniziò ad avere problemi respiratori. Il quadro clinico peggiorò velocemente, fino a quando non fu deciso il trasferimento al “Giovanni Paolo II”. In base a quanto riporta la relazione tecnica, non sarebbero stati considerati i primi segnali tangibili di una condizione grave, come l’aumento dei valori della troponina. Le valutazioni condotte nel corso degli accertamenti richiesti dai pm non escludono che possibili mancanze sanitarie si siano verificate anche nella struttura di Sciacca.