Un grande tavolo progressista, nuovo confronto M5s-dem: “Ora un programma comune”

Gela. In questa fase, l’obiettivo primario è il grande tavolo progressista e civico, già anticipato dal parlamentare Ars Nuccio Di Paola. Anche in giornata ci sono stati incontri sul fronte di centrosinistra. Di Paola e una rappresentanza M5s hanno avuto un confronto con il commissario dem Giuseppe Arancio e con la delegazione del Pd. Si andrà avanti verso una riunione allargata. Al tavolo, c’erano i grillini e i democratici che sembrano tra i più convinti rispetto alla logica dell’unità progressista sui temi. “Per tracciare un percorso che porti tutti i partiti, liste civiche, associazioni e singoli cittadini che si riconoscono in un progetto progressista e riformista che riguardi il futuro della nostra città, principalmente attraverso uno sviluppo ecosostenibile, che metta al centro la sanità e le politiche sociali per le fasce deboli. In precedenza vi sono stati incontri unilaterali anche con “Una Buona Idea”, “Progressisti e Rinnovatori”, moderati di centro, socialisti, “Rinnova” e l’indipendente Paola Giudice”, si legge in una nota congiunta di pentastellati e democratici.