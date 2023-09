“Un progetto trasversale, città al centro”, Antonuzzo: “Tavoli per affrontare i punti fondamentali”

Gela. Un progetto “trasversale” che abbia al centro la città. Nell’area civica sono tornati a confrontarsi anche gli esponenti di “Idea e partecipazione”. Il gruppo sta cercando di mettere insieme punti strategici per un programma da condividere con altre forze. “Li abbiamo definiti i nuovi volti della città – dice Emanuele Antonuzzo – mi riferisco alla vivibilità, all’industria, ai servizi sanitari, ad un’area industriale da rilanciare, all’agricoltura, ad un nuovo patto sociale che parta dalla scuola e dall’alta formazione e anzitutto al riavvio di una macchina amministrativa e burocratica comunale ormai del tutto bloccata. Sono questi i temi sui quali vogliamo avviare tavoli di confronto”. Antonuzzo, da sempre molto vicino al progetto di Maurizio Caserta che è stato candidato a sindaco a Catania e ora siede nel consiglio comunale etneo, è stato tra i primi a chiamare a raccolta l’area civica e lo fece già quattro anni fa, quando poi quell’esperienza sfociò nel sostegno all’avvocato Greco, anche se lo stesso Antonuzzo decise di non supportare quella linea. “Idea e partecipazione”, in tempi non sospetti, ha già avviato confronti con alcune forze politiche. “Vogliamo evitare che ci sia una connotazione marcata – continua Antonuzzo – non siamo neanche affascinati dal nuovismo. Non a caso l’appello va fatto a tutti coloro che possono dare un contributo alla città. Mi sono piaciute le dichiarazioni di apertura dell’assessore Ugo Costa, non necessariamente vincolate ad un progetto di centrodestra. Terenziano Di Stefano e il suo gruppo, tra pro e contro, mantengono comunque una coerenza civica. Spero che Pino Federico, finalmente, possa mettersi a disposizione della città. Non è una questione di collocazione. Al centro deve esserci la città e tutti devono dare un contributo diretto, anche con una lista o candidandosi e io non mi tiro indietro. Sto cercando di coinvolgere ex amministratori con esperienza come Piero Lo Nigro e non solo. Se non si mette al centro del progetto la città, allora sarà destinata a diventare ancora più marginale. Associazioni e mondo della scuola devono scendere in campo”.