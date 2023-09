Posti da coprire nei cda delle Ipab “Aldisio” e “Pignatelli Roviano”: pubblicati gli avvisi

Gela. Nei consigli di amministrazione di due storiche Ipab locali, “Antonietta Aldisio” e “Principessa Pignatelli Roviano”, c’è la necessità di individuare i componenti mancanti. Così, in un periodo di scelte per il sindaco Lucio Greco, si aggiungono anche queste caselle. I relativi avvisi sono stati pubblicati. Per quanto concerne l’Ipab “Aldisio”, la scelta di un componente del cda va perfezionata a seguito delle dimissioni dell’avvocato Antonio Pizzardi, formalizzate negli scorsi mesi. Era stato nominato come componente ma ha scelto di rinunciare per una serie di ragioni illustrate in una comunicazione inoltrata a tutti gli organi di riferimento. Il professionista, ieri, ha invece ricevuto l’incarico di assessore, su indicazione proprio del primo cittadino. L’incarico all’Ipab “Aldisio” è a titolo gratuito e le domande potranno essere inoltrate entro il 22 settembre.