Melfa’s ancora vincente in casa, battuto Comiso e ora i playoff per proseguire il cammino

Gela. La Melfa’s Basket trionfa nel big match contro Comiso e consolida definitivamente il quarto posto. Il risultato finale è di 82-71 in favore dei biancazzurri, trascinati dai 21 punti di Dispinzeri, i 18 di Stanic e i 16 di Emanuele Caiola. Preoccupazione invece per Gaspare Caiola, uscito anzitempo dal terreno di gioco per un problema al ginocchio.

Primo quarto perfettamente equilibrato tra le due compagini, brave ad esprimere il proprio gioco. Punteggio dopo 10 minuti di 19-20. Nel secondo quarto gioca meglio la squadra di casa, trascinata da un PalaLivatino pieno di tifosi, e porta la gara all’intervallo sul 35-33, recuperando il piccolo svantaggio sull’avversaria. Nel secondo tempo sale definitivamente in cattedra la Melfa’s, praticamente imbattibile tra le mura amiche e brava a segnare altri 47 punti, concedendo 38 punti ai terzi della classe.