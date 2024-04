Melfa’s fa le prove di playoff contro Gravina: poi si inizia con Reggio Calabria

Gela. Ultima uscita di regular season per la Melfa’s Gela Basket, ospite domenica pomeriggio dello Sport Club di Gravina. La squadra di coach Bernardo, ormai ufficialmente quarta in classifica, viene dalla vittoria casalinga per 82-71 contro i rivali dell’Olympia Comiso ed è indubbiamente la più in forma del campionato, avendo perso solo una volta nel corso dell’intero girone di ritorno. Adesso l’ultima gara di regular season, seppur di poca importanza, e dalla prossima settimana i playoff, che vedranno i biancazzurri contro la Dierre di Reggio Calabria. Il primo scontro tra le due verrà giocato al PalaLivatino, dimostratosi nel corso del campionato un vero e proprio fortino per la Melfa’s, sconfitta fra le mura amiche solo in tre occasioni, mentre il secondo avrà luogo in Calabria.