Una pistola e diverse munizioni, erano in un’abitazione: giovane ai domiciliari

Gela. Una pistola, nascosta nella sua abitazione, a Marchitello, e almeno diciassette proiettili. I poliziotti hanno sequestrato tutto quello che è stato trovato, arrestando il ventisettenne Andrea Canotto. L’arma, che pare fosse in una scatola da scarpe, è risultata clandestina, con matricola abrasa. Per il giovane, il gip ha disposto gli arresti domiciliari, convalidando il fermo. La procura ha chiesto la detenzione in carcere, considerando grave la presenza dell’arma e dei proiettili. Sembra che l’indagato, difeso dall’avvocato Riccardo Balsamo, non sia riuscito a dare una ragione plausibile per il possesso dell’arma e delle munizioni. Gli investigatori proseguono le indagini. Il ventisettenne, da quanto emerge, non avrebbe precedenti penali. Ora, è sottoposto ai domiciliari. Da tempo, la procura e le forze dell’ordine monitorano la presenza di armi in città.