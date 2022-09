Conte infiamma la piazza, operai sul palco: Di Paola, “nessuno tocchi il reddito di cittadinanza”

Gela. Reddito di cittadinanza da difendere e migliorare, bonus energetico e un sistema dei rifiuti gestito direttamente dai territori. I grillini, in serata, hanno portato i temi della loro campagna elettorale, per regionali e politiche, in piazza Umberto I. Una piazza gremita che attendeva solo il leader pentastellato Giuseppe Conte. Si è fatto aspettare ma insieme al candidato alla presidenza della Regione Nuccio Di Paola ha incassato applausi e sostegni. Sul palco, ha voluto un gruppo di operai edili, che in piazza ha chiesto di andare avanti con il bonus 110 per cento. “Stiamo lavorando da due anni con dignità con questi cantieri. Non si devono fermare”, ha detto uno dei lavoratori locali salito sul palco. “Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe”, più volte si è alzato il coro da piazza Umberto I. I grillini sono stati gli unici, fino ad oggi, a presentarsi alla città senza i filtri di teatri o strutture ricettive. “I privilegiati vogliono togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha niente, vergogna”, ha detto Conte. Di Paola ha parlato di un Movimento cinquestelle che “in Sicilia è il primo partito”. “La speranza” per un cambiamento, così ha detto. “Dobbiamo stare dalla parte giusta contro l’imputato Schifani”, ha detto il parlamentare regionale. Salario minimo da alzare, taglio del cuneo fiscale e “lavoreremo tutti insieme alla riduzione del tempo di lavoro a parità di salario”. “La politica deve stare fuori dalle Asp e con noi sarà così”, ha ribadito Di Paola.