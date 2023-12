Una vita di passioni e musica, Enzo Grifasi non ce l’ha fatta: morto dopo una lunga battaglia

Gela. Non ce l’ha fatta Enzo Grifasi. Dipendente comunale e dj, con “Musicattiva animation”, era molto conosciuto in città, anche per iniziative pubbliche. Da circa un anno, stava cercando di superare una grave patologia che l’ha portato ai viaggi della speranza, in diversi centri specialistici italiani. Questo Natale è stato l’ultimo di Enzo insieme alla sua famiglia e ai suoi cari.