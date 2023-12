Porto, pubblicati atti per il ripristino della banchina di riva: appalto da oltre 940 mila euro

Gela. Dovrebbe essere il primo consistente intervento strutturale, per tentare di risollevare le sorti del porto rifugio, ormai nella piena gestione dell’Autorità della Sicilia occidentale. I tecnici della stessa Autorità hanno pubblicato tutti gli atti di gara per i lavori nell’area della banchina di riva, per anni sostanzialmente inutilizzata e lasciata in uno stato di degrado. L’ammontare complessivo dell’appalto è di poco meno di un milione di euro (circa 945 mila euro). Le attività saranno finalizzate al ripristino strutturale della banchina e alla pavimentazione dei piazzali retrostanti. Potenzialmente, la conclusione dei lavori è fissata entro fine aprile e le domande per la gara potranno essere presentate non oltre metà gennaio. Negli scorsi mesi, con l’intervento della prefettura di Caltanissetta, è stato siglato da tutte le parti interessate un protocollo di legalità per impedire infiltrazioni criminali nei lavori che saranno previsti nelle strutture portuali gestite in città dall’Autorità. Il vero punto di snodo dovrà essere l’avvio dei lavori per il dragaggio, atteso da anni da operatori e diportisti. Ad oggi, va sottoscritto l’accordo attuativo con la Regione, rinviato già lo scorso settembre.